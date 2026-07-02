Donnerstagshandel in Zürich: SMI schlussendlich im Aufwind

SMI im Fokus

17:57

Der SMI gewann heute an Wert.

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 1,93 Prozent auf 14.385,98 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,668 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 14.130,71 Punkte an der Kurstafel, nach 14.114,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14.406,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.120,56 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der SMI auf 13.305,72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der SMI mit 12.981,97 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, betrug der SMI-Kurs 11.992,24 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.406,85 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF), Holcim (+ 2,91 Prozent auf 74,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,60 Prozent auf 205,50 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 128,02 CHF) und Alcon (+ 2,38 Prozent auf 55,06 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 76,32 CHF), Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF), Geberit (+ 0,34 Prozent auf 537,80 CHF) und Lonza (+ 0,36 Prozent auf 564,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.585.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net