Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Index im Blick

20.08.26 17:57 Uhr

Der SMI wagte sich am Donnerstag nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 14.368,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,063 Prozent stärker bei 14.395,68 Punkten, nach 14.386,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.284,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.410,36 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,103 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 14.254,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SMI mit 13.399,29 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 12.276,26 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,46 Prozent zu. 14.669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3.259,00 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 371,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 585,80 CHF), Geberit (+ 0,95 Prozent auf 571,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 213,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 138,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,97 Prozent auf 79,60 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 183,95 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.119.505 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net