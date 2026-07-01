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Kursentwicklung im Fokus

Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

02.07.26 09:27 Uhr
Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen | finanzen.net

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

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ABB (Asea Brown Boveri)
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182,85 CHF 0,15 CHF 0,08%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
331,90 CHF 3,10 CHF 0,94%
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SMI
14.186,9 PKT 72,9 PKT 0,52%
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Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,48 Prozent höher bei 14.181,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,668 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,118 Prozent stärker bei 14.130,71 Punkten, nach 14.114,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.183,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.120,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,030 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 13.305,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SMI einen Stand von 12.981,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.992,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,05 Prozent. Bei 14.287,62 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 84,18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 203,40 CHF), Roche (+ 1,06 Prozent auf 332,30 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 125,76 CHF) und Richemont (+ 0,52 Prozent auf 183,65 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 84,66 CHF), Holcim (-0,27 Prozent auf 72,56 CHF), Amrize (-0,12 Prozent auf 42,67 CHF), Sika (-0,06 Prozent auf 168,65 CHF) und Partners Group (-0,03 Prozent auf 677,20 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 252.596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
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