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SMI-Performance

Donnerstagshandel in Zürich: So performt der SMI aktuell

07.05.26 12:25 Uhr
Donnerstagshandel in Zürich: So performt der SMI aktuell | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

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Aktien
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77,78 CHF -0,83 CHF -1,06%
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Richemont
159,40 CHF 3,65 CHF 2,34%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
321,80 CHF -0,10 CHF -0,03%
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Swiss Re AG
123,70 CHF -4,70 CHF -3,66%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
547,00 CHF -3,40 CHF -0,62%
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SMI
13.253,2 PKT -30,0 PKT -0,23%
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Um 12:08 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 13.269,28 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 13.271,30 Punkte an der Kurstafel, nach 13.283,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13.262,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.345,46 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,933 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, betrug der SMI-Kurs 12.790,35 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SMI auf 13.503,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, stand der SMI noch bei 12.113,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,166 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,05 Prozent auf 158,95 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 75,46 CHF), Logitech (+ 1,35 Prozent auf 80,90 CHF), Amrize (+ 0,85 Prozent auf 42,84 CHF) und Geberit (+ 0,68 Prozent auf 531,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-3,58 Prozent auf 123,80 CHF), Alcon (-1,97 Prozent auf 50,82 CHF), Kühne + Nagel International (-1,17 Prozent auf 177,20 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 489,40 CHF) und Nestlé (-0,84 Prozent auf 77,95 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Alcon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.078.316 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,005 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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23.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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