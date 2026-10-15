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SMI-Performance

Donnerstagshandel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Donnerstagshandel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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Galderma
184.00 EUR 2.00 EUR 1.10 %
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Givaudan AG
4,163.00 EUR 78.00 EUR 1.91 %
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Holcim AG
68.54 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Logitech S.A.
90.06 EUR -2.74 EUR -2.95 %
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Lonza AG (N)
650.00 EUR 28.20 EUR 4.54 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.77 EUR 2.53 EUR 3.00 %
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Partners Group AG
642.20 EUR -7.80 EUR -1.20 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
403.20 EUR 12.75 EUR 3.27 %
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Swiss Re AG
160.40 EUR 5.20 EUR 3.35 %
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UBS
42.08 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
650.20 EUR 18.40 EUR 2.91 %
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Indizes
SMI
14,300.55 CHF 170.62 CHF 1.21 %
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Um 15:39 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,78 Prozent auf 14.240,50 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,597 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,399 Prozent auf 14.186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14.129,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14.157,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.290,62 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13.808,87 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14.307,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der SMI noch bei 12.529,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,50 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,18 Prozent auf 604,00 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3.935,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,77 Prozent auf 608,00 CHF), Nestlé (+ 2,19 Prozent auf 80,62 CHF) und Swiss Re (+ 2,08 Prozent auf 150,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,26 Prozent auf 75,52 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 39,19 CHF), Holcim (-0,59 Prozent auf 63,90 CHF), Logitech (-0,28 Prozent auf 84,78 CHF) und Galderma (-0,15 Prozent auf 171,60 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.726.102 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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