Donnerstagshandel in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Index im Blick

29.10.26 12:25 Uhr

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 1,01 Prozent auf 20.793,97 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,602 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,538 Prozent auf 20.695,93 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.801,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.677,17 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,88 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 19.721,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.309,62 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 17.047,45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.801,65 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,02 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 6,38 Prozent auf 48,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,15 Prozent auf 15,88 CHF), Sandoz (+ 6,01 Prozent auf 84,68 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), MCH (-6,67 Prozent auf 6,16 CHF), Rieter (-3,93 Prozent auf 2,20 CHF), EvoNext (-3,08 Prozent auf 2,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,61 Prozent auf 224,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.747.720 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 349,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net