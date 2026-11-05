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SPI-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Donnerstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Der SPI befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.56 EUR -3.04 EUR -3.92 %
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Adval Tech AG
46.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ams-OSRAM AG
16.20 EUR -2.70 EUR -14.29 %
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ASMALLWORLD AG
1.37 EUR -0.07 EUR -4.86 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,410.00 EUR 43.00 EUR 3.15 %
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Bellevue AG
7.60 EUR 0.30 EUR 4.11 %
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Clariant AG (N)
11.86 EUR 0.54 EUR 4.77 %
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Curatis AG
19.20 EUR -0.30 EUR -1.54 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
17.45 EUR 0.38 EUR 2.23 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR 0.02 EUR 0.79 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.01 EUR 10.26 %
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INFICON HOLDING AG
178.40 EUR -5.80 EUR -3.15 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
436.60 EUR 5.40 EUR 1.25 %
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Tecan (N)
262.20 EUR -6.40 EUR -2.38 %
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
20.40 EUR 0.70 EUR 3.55 %
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Indizes
SPI
21,094.07 CHF -63.65 CHF -0.3 %
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Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,27 Prozent auf 21.214,79 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,355 Prozent fester bei 21.232,79 Punkten, nach 21.157,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 21.271,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.150,40 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der SPI-Kurs 19.456,93 Punkte. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 20.475,73 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 17.084,84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,29 Prozent nach oben. Bei 21.271,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 10,14 Prozent auf 269,40 CHF), Clariant (+ 4,89 Prozent auf 10,93 CHF), Vetropack A (+ 4,36 Prozent auf 19,62 CHF), DocMorris (+ 4,31 Prozent auf 16,94 CHF) und Adval Tech (+ 3,72 Prozent auf 44,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-7,75 Prozent auf 1,31 CHF), Curatis (-7,04 Prozent auf 16,50 CHF), ams-OSRAM (-6,93 Prozent auf 15,59 CHF), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF) und INFICON (-4,89 Prozent auf 155,60 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.399.877 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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