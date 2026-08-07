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SPI-Performance im Blick

Donnerstagshandel in Zürich: SPI klettert schlussendlich

Donnerstagshandel in Zürich: SPI klettert schlussendlich

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
21.00 EUR -0.50 EUR -2.33 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
34.05 EUR 2.70 EUR 8.61 %
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COLTENE AG
51.00 EUR -1.00 EUR -1.92 %
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Curatis AG
20.40 EUR -0.80 EUR -3.77 %
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EvoNext Holdings AG
2.20 EUR -0.08 EUR -3.51 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.20 EUR 0.10 EUR 1.96 %
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Idorsia AG
6.76 EUR -0.24 EUR -3.43 %
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Komax AG
78.70 EUR 18.10 EUR 29.87 %
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Logitech S.A.
89.40 EUR -0.62 EUR -0.69 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
12.65 EUR 0.20 EUR 1.61 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
393.60 EUR 1.80 EUR 0.46 %
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Tecan (N)
199.40 EUR 6.80 EUR 3.53 %
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UBS
45.79 EUR -0.88 EUR -1.89 %
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Xlife Sciences AG
16.60 EUR -0.40 EUR -2.35 %
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Indizes
SPI
20,413.39 CHF 42.44 CHF 0.21 %
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Letztendlich kletterte der SPI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 20.413,39 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,530 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,112 Prozent fester bei 20.393,82 Punkten in den Handel, nach 20.370,95 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.480,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.391,10 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,683 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, stand der SPI noch bei 20.064,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SPI mit 18.684,24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der SPI noch bei 16.677,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,90 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Komax (+ 21,45 Prozent auf 73,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,61 Prozent auf 32,95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,41 Prozent auf 12,94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,91 Prozent auf 5,50 CHF) und Tecan (N) (+ 6,85 Prozent auf 195,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Idorsia (-6,54 Prozent auf 6,29 CHF), Curatis (-4,38 Prozent auf 18,55 CHF), Xlife Sciences (-3,75 Prozent auf 15,40 CHF), COLTENE (-2,07 Prozent auf 47,35 CHF) und ams-OSRAM (-1,71 Prozent auf 19,58 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.871.205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,398 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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