Donnerstagshandel in Zürich: SPI klettert schlussendlich
Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich kletterte der SPI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 20.413,39 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,530 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,112 Prozent fester bei 20.393,82 Punkten in den Handel, nach 20.370,95 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20.480,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.391,10 Einheiten.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,683 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, stand der SPI noch bei 20.064,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SPI mit 18.684,24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der SPI noch bei 16.677,64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,90 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Komax (+ 21,45 Prozent auf 73,60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,61 Prozent auf 32,95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,41 Prozent auf 12,94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,91 Prozent auf 5,50 CHF) und Tecan (N) (+ 6,85 Prozent auf 195,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Idorsia (-6,54 Prozent auf 6,29 CHF), Curatis (-4,38 Prozent auf 18,55 CHF), Xlife Sciences (-3,75 Prozent auf 15,40 CHF), COLTENE (-2,07 Prozent auf 47,35 CHF) und ams-OSRAM (-1,71 Prozent auf 19,58 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.871.205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,398 Mrd. Euro.
SPI-Fundamentaldaten
Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.