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SPI-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Zürich: SPI verbucht mittags Verluste

Donnerstagshandel in Zürich: SPI verbucht mittags Verluste

Der SPI bewegt sich aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -10.87 %
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ASMALLWORLD AG
0.66 EUR 0.01 EUR 1.54 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,139.00 EUR -5.00 EUR -0.44 %
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BioVersys
26.60 EUR -0.20 EUR -0.75 %
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Aktie kaufen
Calida AG
14.60 EUR -1.00 EUR -6.41 %
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Cicor Technologies Ltd.
142.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
19.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.18 EUR -0.14 EUR -6.03 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.00 EUR 0.16 EUR 3.31 %
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INFICON HOLDING AG
205.50 EUR 5.90 EUR 2.96 %
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lastminute.com N.V.
9.75 EUR -0.55 EUR -5.34 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
375.20 EUR -8.80 EUR -2.29 %
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UBS
41.68 EUR -0.84 EUR -1.98 %
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Indizes
SPI
19,408.39 CHF -203.70 CHF -1.04 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,19 Prozent leichter bei 19.378,89 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,417 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,806 Prozent leichter bei 19.453,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19.612,09 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19.456,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.332,77 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der SPI einen Stand von 20.149,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.917,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17.008,91 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,23 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5,83 Prozent auf 0,02 CHF), lastminutecom (+ 4,67 Prozent auf 9,86 CHF), Cicor Technologies (+ 4,29 Prozent auf 141,00 CHF), INFICON (+ 4,18 Prozent auf 199,40 CHF) und ASMALLWORLD (+ 4,17 Prozent auf 0,75 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-12,40 Prozent auf 4,38 CHF), BioVersys (-6,93 Prozent auf 25,50 CHF), Calida (-6,06 Prozent auf 13,96 CHF), Curatis (-5,09 Prozent auf 17,70 CHF) und Schlatter Industries (-5,00 Prozent auf 19,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1.603.350 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,773 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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