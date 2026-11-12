Donnerstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

SPI-Kursentwicklung

12.11.26 09:27 Uhr

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstag.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,79 Prozent auf 21.361,39 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,775 Prozent fester bei 21.358,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21.194,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 21.361,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.358,95 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,66 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SPI einen Stand von 19.652,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20.370,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.627,02 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,10 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21.361,39 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 10,09 Prozent auf 25,10 CHF), Ypsomed (+ 5,12 Prozent auf 435,20 CHF), GAM (+ 4,75 Prozent auf 0,06 CHF), WISeQey (+ 4,63 Prozent auf 7,00 USD) und Alcon (+ 3,46 Prozent auf 61,54 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF), Ascom (-3,54 Prozent auf 5,45 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,72 Prozent auf 50,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SIG Group-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 504.032 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 354,106 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net