NVIDIA-Aktie im Fokus: Milliarden-Deal von Anthropic mit NVIDIA-Investment Lambda

Doppelrolle

01.09.26 10:04 Uhr

Ein neuer Cloud-Deal von Anthropic zeigt, wie tief NVIDIA inzwischen im Geschäft mit Rechenzentren steckt, nicht nur als Chiplieferant.

• Analysten sind für NVIDIA nahezu einhellig optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf, mit Kurszielen zwischen 300 und 465 US-Dollar, während die Nachfrage nach NVIDIA-Chips durch die zunehmenden Rechenzentrums-Deals weiter steigen dürfte.

• Das Rechenzentrum in Texas, entwickelt von Hut 8, ist Teil eines wachsenden Trends von großen Cloud-Deals, mit mehreren Verträgen im Milliardenbereich, und nutzt NVIDIAs KI-Infrastrukturarchitektur.

• Anthropic hat einen 35-Milliarden-US-Dollar-Cloud-Computing-Vertrag mit Lambda abgeschlossen, wobei NVIDIA sowohl Chips liefert als auch das Rechenzentrum in Texas mietet, was die enge Verzahnung zwischen Chiphersteller und Cloud-Anbieter unterstreicht.

Anthropic least Cloud-Kapazität, doch den Immobilienvertrag hält ein Chipkonzern

Texanisches Rechenzentrum reiht sich in eine wachsende Kette ähnlicher Deals ein

Analysten bleiben bei NVIDIA nahezu geschlossen auf Kaufempfehlungen

Werbung

Anthropic hat laut übereinstimmenden Berichten einen Cloud-Computing-Vertrag im Wert von 35 Milliarden US-Dollar mit dem Cloud-Anbieter Lambda geschlossen, an dem NVIDIA als Investor beteiligt ist. Besonders bemerkenswert: Der Chipkonzern liefert nicht nur die Hardware für das besagte Rechenzentrum in Texas, sondern hält dort selbst den Mietvertrag für die Fläche, berichtete zuvor schon Wall Street Journal. Für die NVIDIA-Aktie unterstreicht der Deal die wachsende Rolle des Unternehmens als zentraler Akteur der KI-Infrastruktur.

NVIDIA als Mieter und Chiplieferant zugleich

Der Chiphersteller NVIDIA taucht in dem Deal in einer ungewöhnlichen Doppelrolle auf. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, liefert NVIDIA die Chips für das Rechenzentrum in Texas und hält zugleich selbst den Mietvertrag für die Fläche, obwohl Anthropic der eigentliche Endkunde der Cloud-Leistung ist und Lambda als Betreiber auftritt. Diese mehrstufige Konstruktion, bei der NVIDIA gleichzeitig als Immobilien-Leasingnehmer, Chiplieferant und Investor von Lambda fungiert, macht deutlich, wie eng der Konzern inzwischen mit den großen Modellentwicklern verflochten ist.

Das besagte Rechenzentrum im texanischen Nueces County wird nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person von Hut 8 entwickelt, einem Bitcoin-Mining-Unternehmen, das sich nun auf den Bau von Rechenzentren spezialisiert, und verfügt über eine Kapazität von rund 350 Megawatt. Der Standort dürfte Teil des Beacon-Point-Campus sein, den Hut 8 am 20. Juli mit einem zweiten 15-jährigen Mietvertrag über 352 Megawatt IT-Kapazität kommerzialisierte und dessen Architektur auf NVIDIAs DSX-Referenzarchitektur für KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab ausgelegt ist.

Werbung

Vierter Milliarden-Deal für Anthropic in kurzer Zeit

Der Lambda-Vertrag ist bereits der vierte große Cloud-Deal, den Anthropic in den Monaten seit Frühjahr abgeschlossen hat. Der Claude-Chatbot-Hersteller unterzeichnete laut Bloomberg letzte Woche einen Vertrag über 45 Milliarden US-Dollar für Kapazität bei Nscale in West Virginia und schloss zudem Verträge über 50 Milliarden US-Dollar mit dem Anbieter Fluidstack sowie über 45 Milliarden US-Dollar mit SpaceX.

Lambda selbst befindet sich laut Bloomberg in Gesprächen über eine Finanzierungsrunde von bis zu 3 Milliarden US-Dollar bei einer diskutierten Bewertung von bis zu 12 Milliarden US-Dollar oder mehr, nachdem das Unternehmen bereits im November 2025 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte. Im Jahr 2025 hatte Lambda zudem eine Vereinbarung mit Microsoft erzielt, um KI-Infrastruktur mit zehntausenden NVIDIA-Prozessoren bereitzustellen.

Analysten bleiben bei der NVIDIA-Aktie zuversichtlich

Unter den Analysten herrscht praktisch Einigkeit: 30 von 30 bei TipRanks erfassten Stimmen votieren mit Buy, was zu einem Strong-Buy-Konsens führt. Das mittlere Kursziel liegt nach Stand vom 31. August bei 328,43 US-Dollar bei einer Spanne von 250 bis 515 US-Dollar. Evercore ISI-Analyst Mark Lipacis hob das Kursziel erst Ende letzter Woche auf 465 US-Dollar an, Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore erhöhte am selben Tag auf 300 US-Dollar. Einen Tag darauf zogen UBS-Analyst Timothy Arcuri mit einem Kursziel von 300 US-Dollar und Citi-Analyst Atif Malik mit 315 US-Dollar nach.

Werbung

Ob NVIDIA, Anthropic oder Lambda den Deal offiziell bestätigen, dürfte weitere Details zur genauen Vertragsstruktur liefern. Bis zum nächsten Zahlentermin bleibt zu beobachten, wie sich die wachsende Zahl solcher Rechenzentrums-Vereinbarungen auf die Nachfrage nach NVIDIA-Chips auswirkt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.