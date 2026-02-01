Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Bayer reicht Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung ein. Beben am Kryptomarkt: Bitcoin knickt unter neuem US-Zoll-Druck ein. Siemens Energy-Aktie nach Rekordzahlen und angehobenen Kurszielen weiter stark. Arcellx-Aktie explodiert: Gilead Sciences sichert sich mit Zukauf neue Krebs-Therapie. ServiceNow-CEO plant Aktienkauf für Ende Februar und stoppt geplante Verkäufe.