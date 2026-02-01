Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusUS-Börsen rot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
Bayer reicht Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung ein. Beben am Kryptomarkt: Bitcoin knickt unter neuem US-Zoll-Druck ein. Siemens Energy-Aktie nach Rekordzahlen und angehobenen Kurszielen weiter stark. Arcellx-Aktie explodiert: Gilead Sciences sichert sich mit Zukauf neue Krebs-Therapie. ServiceNow-CEO plant Aktienkauf für Ende Februar und stoppt geplante Verkäufe.
