Dormy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dormy hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 376,8 Millionen SEK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 376,8 Millionen SEK erzielt hatte.

Bei einem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Dormy hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dormy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dormy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung