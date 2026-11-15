Dormy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Dormy hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Bei einem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Dormy hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 376,8 Millionen SEK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 376,8 Millionen SEK erzielt hatte.
Redaktion Finanzen.net
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