DORSEL lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DORSEL ein EPS von 0,530 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,07 Prozent auf 29,7 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net