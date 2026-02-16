Dortmund will gegen Bergamo vorlegen
Werte in diesem Artikel
DORTMUND (dpa-AFX) - Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.
BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus./edo/DP/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent