Dortmund will gegen Bergamo vorlegen

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.

Wer­bung Wer­bung

BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus./edo/DP/he