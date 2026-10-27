Dosilicon A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Dosilicon A stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dosilicon A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 682,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 229,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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