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Douglas-Aktie: Was Analysten von Douglas erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
7.37 EUR -0.08 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Douglas-Aktie vorgenommen.

1 Experte rät die Douglas-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,000 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Douglas auf 7,330 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG--18.09.2026
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR36,4309.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Douglas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG

Information

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