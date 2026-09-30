Douglas-Aktie: Was Analysten von Douglas erwarten

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,000 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Douglas auf 7,330 EUR beläuft.

Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Douglas -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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