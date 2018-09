DOW-FLASH: Index rutscht etwas ab - Trump will China-Zölle weiter vorantreiben

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ist am Freitag nach anfänglichen Gewinnen mit 0,17 Prozent auf 26 100,25 Punkte etwas ins Minus gerutscht. Auslöser war ein Agenturbericht, wonach US-Präsident Donald Trump die Einführung von zusätzlichen Zöllen auf chinesische Waren weiter vorantreiben. Trotz der Versuche des US-Finanzministeriums, die Gespräche mit China wieder aufzunehmen, wolle Trump Zölle auf Waren in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar einführen, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von eingeweihten Personen./gl/men