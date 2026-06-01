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DOW-FLASH: Leitindex unter Druck - Fed deutet Zinserhöhung an

17.06.26 21:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen deutlich belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial etwa stoppte seine Rekordjagd und fiel zuletzt um 1,1 Prozent auf 51.437 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor zuletzt 1,4 Prozent und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 1,1 Prozent.

Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs rührte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht an. Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung.

Mit dem neuen Notenbank-Präsidenten habe sich auch der Wortlaut des Statements verändert, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Fed des Kevin Warsh stelle die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten./la/men