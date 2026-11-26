Langfristige Investition

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,22 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 72,348 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 270,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.604,98 USD wert. Mit einer Performance von +96,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net