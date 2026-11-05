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Frühe Investition

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet C (ex Google)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
247.70 EUR -9.65 EUR -3.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 149,24 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,006 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 287,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.250,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 92,51 Prozent gleich.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Aktuelle Alphabet C (ex Google) Aktie News

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Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG

Information

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