Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

05.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet C (ex Google)-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag 149,24 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,006 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 287,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.250,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 92,51 Prozent gleich.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net