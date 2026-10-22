Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Alphabet C (ex Google)-Investition?

22.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 252,53 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,396 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 131,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,05 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 4,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net