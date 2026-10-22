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Lukrative Alphabet C (ex Google)-Investition?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
289.45 EUR -4.95 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 252,53 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,396 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 131,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,05 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 4,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com

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Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK

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