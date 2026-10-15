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Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
309.25 EUR 0.90 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen

Am 15.10.2016 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 38,93 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 256,894 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 343,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.281,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 782,82 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

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Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG

Information

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