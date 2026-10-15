Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick

15.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.10.2016 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 38,93 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 256,894 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 343,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.281,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 782,82 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net