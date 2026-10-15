Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 15.10.2016 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 38,93 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 256,894 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 343,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.281,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 782,82 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images