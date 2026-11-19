Alphabet C (ex Google)-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.11.2025 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 292,99 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 3,413 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 952,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,20 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 952,93 USD, was einer negativen Performance von 4,71 Prozent entspricht.

Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net