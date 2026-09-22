Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnende Apple-Anlage?

22.09.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Apple-Aktie an diesem Tag 28,66 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,979 Apple-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118.296,98 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 21.09.2026 auf 338,98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.082,97 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 4,90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net