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Apple-Performance im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Apple-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
309.85 EUR 4.45 EUR 1.46 %
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Am 13.10.2021 wurde die Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,91 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Apple-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,967 Apple-Aktien. Die gehaltenen Apple-Aktien wären am 12.10.2026 24.197,71 USD wert, da der Schlussstand 340,97 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,98 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 4,92 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG

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