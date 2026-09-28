Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 28.09.2023 wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 190,43 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,251 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (198,07 USD), wäre die Investition nun 1.040,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,01 Prozent.
Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 156,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com