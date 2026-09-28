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Langfristige Investition

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

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Aktien
Boeing Co.
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Am 28.09.2023 wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 190,43 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,251 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (198,07 USD), wäre die Investition nun 1.040,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,01 Prozent.

Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 156,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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14:26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets

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