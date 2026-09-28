Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.09.2023 wurden Boeing -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 190,43 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,251 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (198,07 USD), wäre die Investition nun 1.040,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,01 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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