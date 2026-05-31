Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Boeing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Boeing-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Boeing-Papier bei 207,32 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,235 Boeing-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 11.149,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 11,49 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 181,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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