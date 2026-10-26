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Boeing-Performance im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Boeing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
169.16 EUR 0.46 EUR 0.27 %
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Vor 3 Jahren wurde das Boeing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 179,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,838 Boeing-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.517,06 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 23.10.2026 auf 188,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,17 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Boeing eine Börsenbewertung in Höhe von 148,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
19.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
15.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research

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