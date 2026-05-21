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Ausschüttung an Anteilseigner

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Anleger freuen

22.05.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Anleger freuen | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Home Depot-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
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Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 9,20 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,22 Prozent an. 9,15 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Home Depot-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,50 Prozent erhöht.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Home Depot-Titel via bmn bei einem Wert von 269,45 EUR aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Home Depot-Titel eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 2,18 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Home Depot-Kurs via bmn 0,093 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 2,69 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Home Depot

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 9,28 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,96 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Home Depot

Home Depot ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 309,160 Mrd. USD. Das Home Depot-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 26,33. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Home Depot auf 164,683 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 14,23 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

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