Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht

Lukratives Nike-Investment?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Der Schlusskurs des Nike-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 167,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 59,776 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 38,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.296,61 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 2.296,61 USD, was einer negativen Performance von 77,03 Prozent entspricht.

Nike war somit zuletzt am Markt 56,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net