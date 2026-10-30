DAX 25.819 -0,8%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.403 -3,0%Bitcoin 69.364 -0,5%Euro 1,1155 -0,3%Öl 117,7 +2,5%Gold 3.896 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukratives Nike-Investment?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
34.76 EUR 0.34 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Der Schlusskurs des Nike-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 167,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 59,776 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 38,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.296,61 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 2.296,61 USD, was einer negativen Performance von 77,03 Prozent entspricht.

Nike war somit zuletzt am Markt 56,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Aktuelle Nike Aktie News

Werbung

Nike Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.