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Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
205.05 EUR -10.25 EUR -4.76 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2016 wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Salesforce-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,13 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 133,103 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Salesforce-Papiere wären am 28.10.2026 32.225,48 USD wert, da der Schlussstand 242,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 222,25 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 199,56 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Anteile an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Die Salesforce-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.

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