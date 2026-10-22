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Salesforce-Anlage unter der Lupe

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Salesforce eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
219.30 EUR 4.75 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 292,56 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,418 Salesforce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 826,43 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 21.10.2026 auf 241,78 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 826,43 USD entspricht einer negativen Performance von 17,36 Prozent.

Am Markt war Salesforce jüngst 198,77 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.

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