Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet

Salesforce-Anlage unter der Lupe

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Salesforce eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 292,56 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,418 Salesforce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 826,43 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 21.10.2026 auf 241,78 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 826,43 USD entspricht einer negativen Performance von 17,36 Prozent.

Am Markt war Salesforce jüngst 198,77 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net