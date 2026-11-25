Hochrechnung

Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.11.2023 wurden Travelers-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 177,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,325 Travelers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Travelers-Papiere wären am 24.11.2026 22.579,14 USD wert, da der Schlussstand 400,87 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,79 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Travelers belief sich zuletzt auf 80,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net