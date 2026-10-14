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Lohnende Travelers-Anlage?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Travelers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
331.60 EUR 1.80 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Travelers-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 115,08 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 86,896 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.436,57 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 13.10.2026 auf 373,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224,37 Prozent angezogen.

Insgesamt war Travelers zuletzt 76,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Travelers Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.06.19 Travelers Sell Deutsche Bank AG
19.04.19 Travelers Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.19 Travelers Overweight Barclays Capital
24.04.17 Travelers Buy Argus Research Company
13.02.17 Travelers Companies Mkt Perform FBR & Co.

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