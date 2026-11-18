Performance unter der Lupe

Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 80,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,237 Visa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 416,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 515,68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 415,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 790,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net