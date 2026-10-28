Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor einem Jahr verdient

Lukratives Visa-Investment?

28.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Visa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Visa-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 346,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,288 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (401,86 USD), wäre das Investment nun 115,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,84 Prozent vermehrt.

Visa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 751,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net