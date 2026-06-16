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Visa-Investment im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient

17.06.26 16:00 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
290,00 EUR 4,65 EUR 1,63%
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Vor 3 Jahren wurde das Visa-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Visa-Aktie 228,91 USD wert. Bei einem Visa-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,685 Visa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.552,44 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 16.06.2026 auf 333,12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,52 Prozent zugenommen.

Visa wurde am Markt mit 609,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

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30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
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