Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die Walt Disney-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Walt Disney-Aktie an diesem Tag bei 79,78 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 1,253 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Walt Disney-Aktien wären am 23.10.2026 141,04 USD wert, da der Schlussstand 112,52 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 41,04 Prozent.
Walt Disney wurde am Markt mit 193,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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