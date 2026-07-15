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Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
325.10 EUR 2.15 EUR 0.67 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,85 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,585 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 370,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.807,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,79 Prozent vermehrt.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4,35 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK