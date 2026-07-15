Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,85 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,585 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 370,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.807,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,79 Prozent vermehrt.
Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4,35 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
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|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK