Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

16.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 131,85 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Alphabet C (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,585 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 370,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.807,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,79 Prozent vermehrt.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4,35 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net