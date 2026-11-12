Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative Alphabet C (ex Google)-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Alphabet C (ex Google)-Anteile letztlich bei 37,70 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 2,652 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 770,88 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 11.11.2026 auf 290,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 670,88 Prozent vermehrt.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,48 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net