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Apple-Investition

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Apple eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
311.90 EUR 4.20 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 268,81 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,720 Apple-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 343,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.279,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,94 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.

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