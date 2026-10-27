Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Apple eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 268,81 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,720 Apple-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 343,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.279,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,94 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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