Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukratives Goldman Sachs-Investment?

20.08.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 395,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,526 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 1.021,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.580,77 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.580,77 USD entspricht einer Performance von +158,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 302,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net