Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen
So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Honeywell.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell am 22.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,58 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,81 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Honeywell beträgt 2,98 Mrd. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 2,55 Prozent zugenommen.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte die Honeywell-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 227,92 USD. Das Honeywell-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,93 Prozent betrug.
Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Honeywell via NASDAQ 6,74 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 7,84 Prozent besser entwickelt als der Honeywell-Kurs.
Honeywell-Dividendenausblick
Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,70 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent reduzieren.
Honeywell-Hauptdaten
Honeywell ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 144,261 Mrd. USD. Honeywell besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,52. Der Umsatz von Honeywell betrug in 2025 37,442 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 7,36 USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Honeywell News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com