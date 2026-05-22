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Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen

26.05.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen | finanzen.net

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Honeywell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
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Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell am 22.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,58 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,81 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Honeywell beträgt 2,98 Mrd. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 2,55 Prozent zugenommen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte die Honeywell-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 227,92 USD. Das Honeywell-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,93 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Honeywell via NASDAQ 6,74 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 7,84 Prozent besser entwickelt als der Honeywell-Kurs.

Honeywell-Dividendenausblick

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,70 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent reduzieren.

Honeywell-Hauptdaten

Honeywell ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 144,261 Mrd. USD. Honeywell besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,52. Der Umsatz von Honeywell betrug in 2025 37,442 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 7,36 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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