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Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Merck-Aktionäre freuen

27.05.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Merck-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Merck-Dividendenzahlung aus.

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Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck am 26.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,28 USD beschlossen. Damit wurde die Merck-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,13 Prozent aufgebessert. Somit schüttet Merck insgesamt 8,18 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,29 Prozent.

Merck- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der Merck-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 119,72 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Merck-Titels 3,12 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,14 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Merck via New York 65,12 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 85,73 Prozent besser entwickelt als der Merck-Kurs.

Merck- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 3,21 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,68 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Merck

Merck ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 302,383 Mrd. USD. Merck weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,46 auf. 2025 setzte Merck 64,926 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 7,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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