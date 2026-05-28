Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Salesforce Aktionären eine Freude

Salesforce-Ausschüttung

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Salesforce-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,66 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,75 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Salesforce beläuft sich auf 1,59 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 3,25 Prozent angehoben.

Veränderung der Dividendenrendite

Das Salesforce-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 176,17 USD. Der Salesforce-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,47 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Salesforce via New York um 19,51 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -18,94 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Salesforce-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Salesforce

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 0,92 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,52 Prozent zurückgehen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Salesforce

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Salesforce steht aktuell bei 145,188 Mrd. USD. Salesforce besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,22. 2026 setzte Salesforce 41,525 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 7,80 USD.

Redaktion finanzen.net