Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Salesforce-Aktien verdienen können.
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Am 26.11.2016 wurde die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Salesforce-Aktie 73,73 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,356 Salesforce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Salesforce-Anteile wären am 25.11.2026 267,48 USD wert, da der Schlussstand 197,21 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 167,48 Prozent.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 159,20 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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