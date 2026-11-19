Lukrative Salesforce-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie Anlegern gebracht.

Die Salesforce-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Salesforce-Papier bei 301,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,204 Salesforce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Salesforce-Anteile wären am 18.11.2026 6.322,01 USD wert, da der Schlussstand 190,40 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,78 Prozent.

Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,37 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Salesforce-Aktie lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net