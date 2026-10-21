Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Travelers-Aktie an diesem Tag 269,34 USD wert. Bei einem Travelers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,371 Travelers-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 395,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 146,93 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Travelers bezifferte sich zuletzt auf 79,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Travelers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Travelers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen