Travelers-Anlage

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Travelers-Papier bei 286,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,486 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1.386,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397,58 USD belief. Mit einer Performance von +38,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Travelers belief sich zuletzt auf 82,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net